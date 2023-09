Easterleigh Hall dans la tempête

Le destin unique d'une femme. La vie des maîtres et des serviteurs dans un grand domaine aristocratique anglais à la veille de la 1re Guerre mondiale, du point-de-vue de la classe ouvrière. Evie Forbes a trouvé une place d'aide-cuisinière au domaine d'Easterleigh Hall, une grande demeure aristocratique. Son rêve secret d'ouvrir un hôtel va à l'encontre de l'avis de son père et de ses frères qui travaillent dans la mine appartenant aussi à Lord Brampton. L'hostilité entre les deux familles prend la couleur d'une opposition entre deux classes sociales, deux mondes radicalement différents qui pourtant vivent ensemble. Dans cette véritable ruche qu'est le domaine, avec tout le service et les domestiques dévolus aux grandes maisons, Evie continue de gravir les échelons. Alors que le monde change et que les femmes s'émancipent, Easterleigh Hall plonge dans le fracas de la Première Guerre mondiale. La vie de chacun au domaine se retrouve bouleversée. Les équilibres changent, mais n'est-ce pas aussi la modernité ?