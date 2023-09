Le Pays au-delà des mers

Dans la Tasmanie coloniale de l'ère victorienne, le destin de trois " femmes de mauvaise vie " exilées par la Couronne britannique. Tasmanie, 1840. Sur l'île de Flanders, au large de l'Australie, Mathinna, une petite orpheline aborigène, est adoptée par Lady Jane, la femme du gouverneur qui, séduite par la beauté de l'enfant, décide d'en faire sa poupée et de lui donner une bonne éducation anglaise. Au même moment, sur un bateau reliant l'Angleterre à l'Australie avec à son bord des femmes envoyées en déportation, Hazel une adolescente de quinze ans se lie d'amitié avec Evangeline, une jeune femme enceinte accusée à tort d'avoir volé son employeur. Lorsque Evangeline meurt accidentellement après la naissance de sa fille Ruby, Hazel décide de s'occuper de l'enfant. Avec l'aide de Dunne, un jeune médecin idéaliste, elle réussit à survivre à la traversée. Mais une fois en Australie, Hazel comprend qu'elle n'est pas au bout de ses peines et qu'elle va devoir lutter pour rester près de Ruby, lutter pour se construire une existence. Jamais les destins de Mathinna, d'Evangeline et de Hazel n'auraient dû se croiser, mais dans l'Australie du XIXe siècle, leur sort est plus étroitement lié que jamais. A force de courage et d'entraide, et malgré la folie des hommes, Mathinna et Hazel vont tenter de se frayer un chemin vers l'amour et la lumière.