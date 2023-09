Et je danse, aussi. Intégrale

Retrouvez dans une édition collector avec des contenus inédits les deux best-sellers de Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat : Et je danse, aussi et Oh Happy Day ! Un mail comme une bouteille à la mer. D'ordinaire, l'écrivain Pierre-Marie Sotto ne répond jamais aux courriers d'admirateurs. Mais cette Adeline Parmelan n'est pas une " lectrice comme les autres ". Quelque chose dans ses phrases, peut-être, et puis il y a cette épaisse et mystérieuse enveloppe qu'elle lui a fait parvenir - ; et qu'il n'ose pas ouvrir. Entre le prix Goncourt et la jeune inconnue, une correspondance s'établit qui en dévoile autant qu'elle maquille, de leurs deux solitudes, de leur secret commun... " Un livre qui m'a enchanté ", François Busnel, " La Grande Librairie ", France 5 En bonus, les auteurs révèlent comment cette histoire est sortie de leur imagination et... une fin inédite.