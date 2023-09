C'est un voyage particulier. Un retour pour Simon à Mauthausen, lui qui s'est tu pendant soixante-cinq ans. Trois jours durant lesquels sa femme et lui feront ce chemin à l'envers, éclairé par les petits gestes, les attentions, l'amour. Et si des lueurs d'humanité scintillent dans sa mémoire, sous le manteau de neige immaculé reposent les souffrances indicibles. - A quoi pensent les saumons quand ils ont franchi tous les obstacles et qu'ils retrouvent l'endroit où ils sont nés ? - Ils pensent qu'ils ont fait tout ça pour ça. Ils pensent qu'ils vont pondre leurs oeufs. Elle acquiesce, sourit, tend le bras et me tire de mon encoignure pour me rapprocher d'elle. Je me laisse glisser sur le siège, m'appuie contre son épaule. - Ils pensent qu'après ils vont pouvoir mourir tranquilles. Après Un jeune homme si tranquille, roman poignant sur la nature de l'amitié, ce nouveau roman d'Yves Viollier dit tant la force de l'amour que la puissance de l'engagement d'un jeune héros ordinaire.