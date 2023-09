Au nom du temple. Israël, l arrivée au pouvoir des juifs messianiques. Israël, larrivée au pouvoir des juifs messianiques

Un document indispensable pour comprendre la politique israéliennecontemporaine. Dans cette enquête fouillée et engagée, Charles Enderlin décrit la lente diffusion de l'idée messianique et son corollaire, le développement de la colonisation juive en Cisjordanie, qui rend impossible toute solution à deux Etats. Les idéaux, la politique, les principes qui avaient inspiré le sionisme des origines, libéral et pragmatique, ont été, à mesure que progressait la pénétration du fondamentalisme juif dans la société israélienne, de plus en plus marginalisés. Un nouvel Israël est-il en train de naître, menant le Proche-Orient à un point de non-retour ? Ancien correspondant de France 2 à Jérusalem, Charles Enderlin est l'un des meilleurs experts de la politique israélienne. Il est l'auteur de nombreux essais sur le sujet.