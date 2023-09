De Cléopâtre à Elisabeth 2, destins de reines

Les reines les plus célèbres ne sont pas de délicates épouses ; frivoles et dociles. Leurs destins et leurs caractères sont souvent bien surprenants et nombreux sont les mystères entourant leurs histoires. Dans ce beau livre illustré avec talent par Laura Pérez, laissez-vous conter leur incroyable courage, leurs rêves politiques et leurs aventures passionnées. Un retour vers le passé à la rencontre de l'incontournable Cléopâtre, de la combative Gunild ou encore de la brillante Catherine de Médicis pour rendre à ces reines emblématiques les lauriers que l'Histoire n'a pas su leur donner. - Cléopâtre, reine d'Egypte - Sissi, impératrice d'Autriche - Catherine de Médicis, reine de France - Catherine II de Russie - Gunhild, reine consort de Norvège - Marie-Antoinette, reine de France - Wu Zeitan, impératrice de Chine - Andromaque, reine de Troie - Elisabeth II, reine d'Angleterre - Joséphine, impératrice des Français