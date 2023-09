Connaissez-vous sur le bout des doigts les inventions créées en Asie ? Les différents instruments de musique d'Amérique du Sud ? Ou les noms des sublimes tissus d'Afrique ? Pouvez-vous placer sur une carte les grands clubs de sport d'Amérique du Nord ? Ou les stations scientifiques en Antarctique ? Et, plus proche de nous, êtes-vous certain d'être imbattable sur l'Europe ? En 80 cartes ludiques, retenez d'un coup d'oeil tout ce qu'il faut savoir sur chaque continent : ressources naturelles, faits historiques, économie, société, art de vivre, patrimoine, records et trésors cachés... Accompagnées de textes explicatifs, de chiffres clés, d'infographies et de nombreuses anecdotes insolites, ces cartes sérieuses, souvent étonnantes ou franchement décalées, vous rendront incollable sur tous les sujets. Avec Cartomania Continents, embarquez pour un incroyable tour du monde des savoirs !