Les plus grands événements de l'histoire. De 1950 à nos jours. De 1950 à nos jours

L'histoire est faite de petits et de grands événements. Certains ont un impact sur le monde entier de par leur force symbolique, positive ou négative, et annoncent souvent le début ou la fin d'une ère. Des événements tragiques, comme les guerres ou les catastrophes naturelles, ou d'autres encore annonçant un meilleur avenir comme les découvertes scientifiques ou la signature d'un traité de paix. Des événements qui parlent de libertés acquises mais aussi niées, de droits conquis ou contestés, de crises économiques ou de révolutions sociales. Cet ouvrage parcourt plus de 50 de ces faits qui ont changé le monde et fait basculer le cours de l'Histoire. De la guerre de Corée marquant le début de la guerre froide aux révolutions de 1968, du premier pas sur la Lune à la naissance d'internet, de l'adoption de l'euro à l'invasion russe de l'Ukraine, en passant par le Brexit ou la pandémie de Covid 19. Vivre à nouveau ces épisodes est une façon de mieux comprendre les causes et les origines des événements phare de l'histoire contemporaine, car sans mémoire, il n'y a pas d'avenir.