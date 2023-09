Verba et sententiæ. Recueil d’articles de Raymond Trousson

Pour rendre hommage à Raymond Trousson, chercheur infatigable, modèle d'érudition, d'intelligence et de rigueur, professeur exceptionnel, un maître bienveillant, à la veille du 10e anniversaire de sa disparition, les éditions Honoré Champion ont souhaité republier une anthologie de ses articles, consacrés à l'utopie et la réception des philosophes des Lumières. Composées, pour la plus grande majorité d'entre elles dans la seconde moitié du XXe ou au tout début de notre siècle, ces études prennent une résonnance toute particulière. Elles font écho aux différentes crises que nous traversons - spirituelles, écologiques, sanitaires, technologiques - et permettent de remettre en perspective un procès des Lumières qui semble dangereusement renaître de ses cendres pour s'immiscer dans les consciences avec une habilité pernicieuse.