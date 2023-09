Almaniak 365 préceptes de grands sages

365 citations pour une année pleine de sagesse et de sérénité ! Jour après jour, les hommes et les femmes qui ont marqué les siècles, prix Nobel de la Paix, philosophe ou écrivains nous dévoilent des paroles de sagesse, de générosité, de solidarité, mais aussi de bon sens ou de réalité du monde qui nous entoure, pour commencer chaque journée avec conscience, force et sérénité. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages