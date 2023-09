200 QUESTIONS PAS SI BÊTES SUR LES DINOSAURES (COLL. 200 QUESTIONS)

"Pourquoi les tyrannosaures avaient-ils de si petits bras ? Pourquoi les dinosaures étaient-ils si énormes ? Pourquoi les ptérodactyles ne sont-ils pas des dinosaures ? Ce livre répond à 200 des questions les plus imprévisibles et les plus curieuses que l'on puisse se poser sur les dinosaures. Des reptiles aquatiques aux créatures volantes, des féroces carnivores aux pacifiques herbivores, amuse-toi à découvrir les particularités, les curiosités et les bizarreries du monde jurassique et trouve, une fois pour toutes, les réponses à tous tes "pourquoi" ! "