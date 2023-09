Entre mars 1977 et janvier 1978, dans le massif des Vosges, un animal mystérieux s'attaqua aux troupeaux et créa une véritable psychose dans la population. Trois-cents têtes de bétail furent massacrées : des moutons, des taureaux et des vaches. Malgré de nombreuses battues, la " Bête des Vosges ", particulièrement rusée, resta introuvable et son identité zoologique ne put jamais être établie. Loup ? Chien errant ? Ours ? Rien de probant ne permit de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. A ce jour, le mystère reste entier. Depuis quelques semaines, la Bête est revenue dans la région. Mais cette fois, ce n'est plus le bétail qui l'intéresse... et les victimes humaines s'accumulent. Le patron de la gendarmerie locale, natif du lieu, mène l'enquête assistée d'une zoologue, spécialiste des primates, venue du muséum d'histoire naturelle de Paris. Les pas de ces duettistes hors du commun les mènent aux portes d'un château bien mystérieux, appartenant au propriétaire de la cristallerie La Guépie, premier employeur de la région...