Guide Vert Week&GO Varsovie

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Le palais de la Culture et des Sciences, La place du Marché de la Vieille Ville, Le palais de Wilanów... - Les coups de coeur : Passer de la Vieille Ville à la Nouvelle Ville en se promenant sur les remparts en brique jusqu'à la Barbacane ; Se recueillir sur le Chemin du Souvenir du Martyre et du Combat des Juifs ; Assister à un concert de musique classique dans le superbe parc tazienki... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger. - Des suggestions d'itinéraires : Varsovie en 3 jours Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utilisez en complément notre Guide Vert Pologne et notre Carte National Pologne n°720. MICHELIN vous GuideVert l'Europe de vos rêves !