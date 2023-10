The Five Crowns - Tome 1 La Cour de la Haute Montagne

Le prodigieux destin d'une sorcière rouge Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Remy a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, clandestine, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince-fae, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières, Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocentes à son égard, ce qui la surprend mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire... Une ennemies-to-lovers story, dans un univers fantasy sombre et envoûtant.