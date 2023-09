Florence a tout fait pour mettre en place des soins palliatifs à son domicile afin que Judith, sa fille d'une vingtaine d'années atteinte d'un cancer, puisse revenir dans l'appartement où elle a grandi. Comme l'est souvent une mère envers son enfant, Florence est persuadée qu'elle sait ce qui est le mieux pour elle. Après l'avoir accompagnée pendant toute la durée des protocoles de traitement, elle veille à présent à ce qu'elle ne manque de rien. Alors, entre les passages quotidiens de Théo, l'infirmier de l'équipe soignante, elle prend en charge ce qu'il reste à faire et range, cuisine, lave, s'active autour de Judith. Mais très vite elle se sent dépassée, ces certitudes chancellent. Sait-elle vraiment ce dont sa fille a besoin ? Entend-elle réellement le désir de celle qui, peut-être, voudrait qu'on ne la retienne plus ?