Paradise, Nevada. (Ce ne sont pas les gagnants qui ont bâti cette ville)

"Tel est le premier paradoxe de Las Vegas : l'hôtel-casino de luxe Positano était le coeur battant de l'euphorie du vendredi soir, et c'était notre aussi notre chez-nous. Erigé en plein centre du Strip, la ville s'enroulait tout autour en une spirale concentrique où se côtoyaient la magie et la banalité, boîtes de strip-tease et résidences d'étudiants, stands de tir et magasins Walmart, pistes d'atterrissage pour jets privés et arrêts de bus menant à de lointaines banlieues plongées dans le silence et le désespoir. Impossible pour nous d'expliquer ce qui s'est passé le soir de l'incendie sans poser d'abord ce fait établi, à savoir qu'une ville peut être à la fois fiction et réalité, paradis et vrai lieu de vie. Nous tous ici devons en prendre la mesure, tôt ou tard". A la croisée des univers de Tom Wolfe, de David Foster Wallace et de Jonathan Franzen, Dario Diofebi compose un grand roman américain, récit hors norme et plongée au coeur de Las Vegas à la rencontre de l'Amérique, ses rêves les plus fous et ses revers de fortune. La naissance d'un écrivain prodige.