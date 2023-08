Les sisters - La série TV Tome 65 : Mission Papa Maman

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Wendy et Marine ont entendu Papa et Maman se disputer. Alors ni une ni deux, elles se mettent en tête de les rabiblochonner. Première idée, leur faire des gros câlins. Deuxio, réparer le trophée de la Maman de l'année qu'elles ont cassé en jouant à la course-poursuite. Troisièmement : leur préparer un dîner trop romantistique de namoureux. Avec tout ça, ils se réconcilieront en un clin d'oeil. Le hic, c'est que la mission se transforme rapidement en duel de Sisters. Laquelle des deux soeurs organisera la plus belle fête de rabiblochonnage ? Les paris sont ouverts !