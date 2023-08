Les Enquêtes de Maud Delage, tome 3

LIVRE, DEUX ENQUETES A HAUT RISQUE Cognac, un festival meurtrier tupeur à Angoulême : une jeune fille s'est défenestrée. Irwan, Xavier et Maud, brillant trio d'inspecteurs, commencent à peine leur enquête qu'une autre femme subit le même sort. L'évidence est là : ce ne sont pas des actes volontaires. La série noire va-t-elle continuer ? Qui commet ces crimes d'une rare violence ? Lancés à la poursuite d'un criminel aux méthodes sordides, les trois policiers ne sont pas au bout de leurs peines. D'autant qu'une coïncidence met sur le chemin de Maud Delage son ancien petit ami... Et si le Festival du film policier de Cognac, qui se tient au même moment, avait un lien direct avec les meurtres qui se multiplient dans la région ? Vent de terreur sur Baignes Dans cette sixième enquête, Marie-Bernadette Dupuy choisit de présenter à ses lecteurs une région méconnue, celle du Sud Charente. Voici donc une intrigue qui se déroule à Baignes, agréable petite ville dont le passé historique fut riche et mouvementé. Alors que Maud, blessée au bras, se repose en compagnie de sa mère, ses deux collègues tentent de retrouver un homme qui a disparu sans laisser de traces. Lorsque des indices mènent les enquêteurs sur la piste du surnaturel, Maud est la personne tout indiquée pour les aider à déchiffrer les signes de l'au-delà...