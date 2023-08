Mes petites routines Pilates

Si vous souhaitez pratiquer une activité douce, endurante et bénéfique pour le corps et l'esprit, le Pilates est fait pour vous ! Accessible à toutes, quelle que soit votre forme physique ou votre âge, cette méthode est sans impact. Inspirée du yoga, de la danse et de la gymnastique, elle permet d'atteindre les mêmes résultats qu'un sport plus "difficile" tout en douceur et en profondeur : votre corps se raffermit sans s'épuiser ! Pour découvrir cette discipline, voici un programme global de 4 semaines basé sur plus de 90 exercices. Composés de postures, de mouvements et de respirations, ils vous permettront de cibler vos muscles profonds, de prendre davantage conscience de votre corps et de renforcer le centre de celui-ci. Le programme comprend également quelques pratiques accessibles aux femmes enceintes et dédiées au télétravail ! 4 semaines pour être totalement séduite par cette discipline !