L'attaque des slips tueurs - la BD pour apprendre à combattre les fake news

C'est quoi, une fake news ? Pourquoi on y croit ? Comment repérer une infox ? "L'Attaque des slips tueurs", un documentaire BD hilarant et très pédagogique pour apprendre à repérer et à décoder les fake news. Comment ne pas se faire avoir ! Des personnages aux mimiques hyperexpressives et aux dialogues percutants au service d'un texte documentaire drôle, court et efficace pour tout expliquer de la fabrication des fake news. Ecrit et illustré par Elise Gravel, l'autrice-illustratrice canadienne multiprimée. A mettre absolument entre toutes les mains, pour les enfants... et les plus grands ! Fake news ou infox, c'est quoi ? Les caractéristiques des fausses informations, comment elles sont fabriquées et comment elles circulent grâce aux réseaux sociaux et à Internet. Pourquoi les gens inventent des infos ? Les 5 raisons principales de la fabrication des fausses informations sont : pour gagner de l'argent, pour étendre sa notoriété, pour répandre des croyances et des idées, pour avoir davantage de pouvoir et enfin pour influencer les gens et les amener à partager ces fausses informations sur les réseaux sociaux. Pourquoi la désinformation est-elle dangereuse ? La désinformation met en danger ceux qui y croient. Elle permet aussi de retourner l'opinion, voire de manipuler la population. Elle sert des intérêts particuliers au détriment du bien commun et au final elle met en danger notre liberté et la démocratie. Qu'est-ce qui se passe quand les fake news se multiplient ? Au début, tant qu'elles sont peu répandues, les fake news sont rarement prises au sérieux. Mais quand elles se répandent et explosent sur les réseaux sociaux, elles prennent le pas sur les explications rationnelles. Toute tentative d'explication se heurte alors à la théorie du complot, nourrissant la défiance du public. Pourquoi on croit les infox ? Les fausses informations exploitent les failles de notre raisonnement rationnel. Elles fournissent des explications simples à des phénomènes complexes et globalement anxiogènes. Par ailleurs, nous sommes sensibles au biais de confirmation : nous avons tendance à croire plus facilement une information qui confirme notre opinion, qui est partagée par notre entourage ou diffusée par des personnes influentes. De plus, beaucoup de fausses informations contiennent une part de vérité qui les rend difficiles à détecter. Comment on distingue une info d'une infox ? Il faut vérifier et recouper les sources, s'appuyer sur des sources d'information reconnues comme fiables et faire fonctionner son esprit critique.