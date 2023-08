Découper les courgettes en cubes réguliers, préparer le poulet du dimanche, sourire, oui, merci, tout va bien : cette vie-là, Claire n'en peut plus, n'en veut plus. Elle, la petite fille autrefois si docile, la jeune femme bien comme il faut, l'avocate toujours irréprochable, toujours discrète, crève de cette vie sans couleurs, sans passion, sans surprise. Elle voudrait hurler pour faire s'écrouler les murs immaculés de cette maison où rien ne fait plus écho, claquer la porte, sentir son corps désirant, faire enfin naître le feu allumé dix ans plus tôt dans les flammes de la folle création d'un homme : Jackson Pollock. Dans un premier roman frontal, Charlotte Milandri raconte la sauvagerie retrouvée d'une femme refusant de se contenter de ce que l'on donne, de cette domestication imposée, et nous entraîne, avec passion et violence, dans sa conquête de l'extrême, jusqu'à la brèche. Une ode à nos sauvageries retrouvées.