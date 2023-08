Fauve qui peut ! Tome 2 : Le grand bond en arrière

Plus qu'un voyage, c'est une échappée bête ! Le Grand Réchauffage menace la vie sur Terre et nos héros ont mis le cap sur Proxima B pour un long et périlleux voyage... Un programme alléchant les attend à bord, entre initiation à la cuisine végétarienne et parties de cartes endiablées ! Mais après quelques péripéties (dont une erreur de calcul les ramenant à leur point de départ), la fusée se pose enfin sur une planète où la vie semble possible. La joyeuse équipe ne va pas mettre longtemps avant de réaliser qu'elle se retrouve encore une fois sur Terre, mais 66 millions d'années en arrière... Attention, dinosaures en vue !