Libre pour apprendre

En se fondant sur des faits anthropologiques, psychologiques et historiques, Gray prouve que le jeu en toute liberté est le meilleur moyen pour apprendre à gérer sa vie, à résoudre ses problèmes, à vivre en communauté et à devenir émotionnellement équilibré. Quand les enfants sont en charge de leur propre éducation, ils apprennent mieux et sont plus heureux.