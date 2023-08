Etre mère c'est que du bonheur... ou pas

"Parlons peu, parlons vrai, j'ai tellement galéré quand je suis devenue mère pour la première fois, à me répéter en pleine détresse : "Mais pourquoi personne ne m'a prévenue ? ", que j'ai décidé d'écrire ce livre : un mélange de mon vécu personnel, sans langue de bois, et un partage d'expérience grâce aux témoignages d'une centaine de femmes qui ont eu la force et la gentillesse de me raconter leur histoire. Le tout avec une touche d'humour, parce qu'aujourd'hui il faut bien en rire". Du post-partum à l'acceptation de son corps de maman, en passant par l'importance de prendre du temps pour soi et pour son couple sans culpabiliser (ou presque), Daniela Martins livre sa vision décomplexée de la maternité et entend bien briser quelques tabous au passage !