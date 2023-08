Jalna : La saga des Whiteoak Tome 8 : Les sortilèges de Jalna. Le centenaire de Jalna

Un siècle, une famille, un domaine. Les fiançailles d'Adeline avec un certain Maitland Fitzturgis, irlandais, ne sont pas du goût de tous dans le clan Whiteoak et la situation pourrait bien devenir explosive... Mais alors que près de cent ans se sont écoulés depuis que les fondateurs Adeline et Philippe Whiteoak ont fait bâtir la maison qu'ils ont baptisée Jalna, de nouvelles surprises pourraient redessiner l'avenir du domaine. Réunis en un seul volume, les quinzième et seizième tomes d'une saga intemporelle qui s'achève et a fait vibrer des millions de lectrices et de lecteurs à travers le monde depuis sa première parution en 1927.