Jalna : La saga des Whiteoak Tome 7 : Retour à Jalna. La fille de Renny

Un siècle, une famille, un domaine. Après une année de séparation, la famille Whiteoak est enfin réunie ! Il est venu le temps du retour. Le retour de Piers, Renny et Wakefield à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Celui de Finch après une tournée de concerts. De Maurice qui a quitté l'Irlande. D'Adeline qui rentre de l'école et qui ressemble à s'y méprendre à son aïeule... Il est venu le temps du changement et des efforts, mais la fratrie demeure unie envers et contre tous. Réunis en un seul volume, les treizième et quatorzième tomes d'une saga intemporelle qui a fait vibrer des millions de lectrices et de lecteurs à travers le monde depuis sa première parution en 1927.