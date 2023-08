L'autre fille noire

La jeune Nella Rogers travaille à New York dans une prestigieuse maison d'édition et semble destinée à une carrière prometteuse. Seule personne noire de l'entreprise, elle souffre néanmoins du manque de diversité ainsi que des micro-agressions qu'elle subit au quotidien, et est constamment tiraillée entre le désir d'exprimer ses opinions et la nécessité de préserver son poste. Son monde bascule le jour où Hazel est recrutée, qui revendique sa culture afro-américaine et incarne exactement le type de femme que Nella aimerait être. Ensemble, elles pourraient révolutionner le monde de la culture pour les générations à venir. Mais, bientôt, Nella se sent observée et commence à recevoir des lettres de menaces... Et si la venue d'une autre fille noire était finalement le début de son calvaire ? L'autrice bouscule les codes et propose une histoire pertinente, mélange de réflexion sociologique et de suspense. ActuaLitté. Un thriller diabolique. Les Echos. Ce livre a paru aux éditions Calmann-Lévy sous le titre Black Girl. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maureen Douabou.