Sur la route, vers ailleurs

Le 17 août 1995, Daniel Hardesty, douze ans, prend la route avec son père, Francis, pour le nord de l'Angleterre. Depuis la séparation de ses parents, il ne l'a pas beaucoup vu et ce voyage représente une chance de resserrer leurs liens. Francis, qui travaille sur les décors d'une série télévisée dont Daniel est fan, lui a promis une visite des studios à Leeds. Mais plus les kilomètres défilent, plus ses mensonges et son désespoir se dévoilent, et le poussent à des actes d'une violence inouïe. Dans ce roman éblouissant d'intelligence et de beauté sur la relation père-fils, sur la réconciliation avec ce que l'on est et ce que l'on deviendra, Benjamin Wood met en lumière les paradoxes des sentiments et montre comment les hommes apprennent à vivre avec leurs ombres.