La Famille Einstein. Le secret de la tour

Une étrange tour au sommet d'une colline, des signaux lumineux et une enfant perdue dans la forêt... Alors qu'ils espéraient prendre un nouveau départ à Vista Point, loin du tumulte de la ville, Zack et sa famille s'aperçoivent que leur nouvelle vie leur réserve beaucoup de mystères. Et c'est une bonne chose ! Car les enfants Einstein ont une passion dans la vie : explorer et comprendre le monde qui les entoure.