Les Survivants d'Ormélion. 1

De retour d'une longue chasse, Aglédios, fils du seigneur d'une colonie située dans les marches du royaume, retrouve son village décimé. Tout laisse entendre que la sorcière de la forêt interdite est responsable du massacre. Ivre de vengeance, Aglédios se lance à sa recherche. Mais au lendemain de la tragédie, que commande l'urgence ? Châtier ceux qu'on tient pour coupables et rendre justice aux morts, ou rebâtir et aider les survivants ? La création et le destin d'une communauté après le chaos : Les Survivants d'Ormélion est un récit de survie et de reconstruction.