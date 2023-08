Faire du sport sans sortir de son lit

Vous avez : - Un téléphone ou tout autre moyen de distraction et de loisirs telle qu'une télé, un ordinateur, une console de jeux vidéo ou, même, un livre - Un lit - Peu de volonté pour faire du sport - Envie de rester en forme quand mêmeVous n'avez pas : - Le temps - D'argent - La volonté d'aller dans une salle froide loin de chez vous dans laquelle les gens transpirent - Envie de vous empâterCet ouvrage est la solution : il vous propose une sélection d'exercices de sport à réaliser uniquement sur/avec/dans votre lit. Réalisé par un véritable coach sportif, il vous permettra de vous entraîner à votre rythme, chez vous et quand vous le souhaitez. Mettez à profit ces moments de scrolling ou de binge-watching pour réaliser les exercices proposés : il ne vous faudra pas beaucoup plus d'une saison pour sentir la différence ! Retrouvez également : - des programmes pour combiner les exercices selon les groupes musculaires que vous souhaitez mobiliser - des exercices d'échauffement et d'étirement pour une séance complète comme en salle de sport - des conseils nutritionnels et des astuces pour rester en bonne santé