Omurice. L'omelette japonaise

Le mélange parfait des cuisines japonaise et occidentale L'omurice est un plat très populaire au Japon qui consiste en une omelette contenant du riz frit, habituellement accompagné de ketchup. Une fois les bases posées, toutes les fantaisies sont permises et c'est exactement ce que propose ce livre : différentes recettes de riz frits, des techniques en pas à pas pour dresser des omelettes stylées et surtout, les secrets pour réussir à tous les coups une quarantaine de sauces délicieuses. Simple, basique. Dans ce livre : - les 3 couches de l'omurice en différentes techniques : le riz, l'omelette et la sauce ; - un tour du monde des recettes de sauces pour ne jamais s'ennuyer (japonaises, françaises traditionnelles, mexicaine, italienne...) ; - tous les conseils pour réussir ce plat ultra régressif à tous les coups.