Tommy Lynn Sells. Le rodeur du crime

Ancien routier, forain et vagabond de trente-six ans, Tommy Lynn Sells tue Kaylene Harris, treize ans, le 30 décembre 1999 lorsqu'il s'introduit dans sa maison de Del Rio, au Texas. Son amie de dix ans, Krystal Surles, survit malgré de terribles blessures à la gorge. Son témoignage permet l'arrestation du tueur, surnommé le "Coast to Coast Killer" , qui reconnaît douze assassinats commis dans sept états différents par tous les moyens possibles et imaginables : strangulation, pic à glace, arme à feu, couteau, batte de baseball, etc. Condamné à mort, il est exécuté par injection létale dans le pénitencier de Huntsville, au Texas, le 3 avril 2014. Les autorités le suspectent d'avoir commis vingt-deux meurtres au total. Stéphane Bourgoin rencontre Tommy Lynn Sells en septembre 2005 dans la prison de Polunsky Unit, à Livingston (Texas), ainsi que d'autres protagonistes de l'affaire.