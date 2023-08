Economie politique 2. Microéconomie. Edition 2024

Le manuel Economie politique en 3 volumes (économie descriptive et comptabilité nationale / théorie microéconomique / théorie macroéconomique) est devenu un classique parmi les manuels de premier cycle. Le succès constant de ses nouvelles éditions, depuis plus de vingt ans, manifeste l'intérêt des étudiants et des enseignants pour une pédagogie qui privilégie l'explication du raisonnement économique par rapport à la formalisation mathématique. Ce deuxième volume suit une présentation très classique du programme usuel d'initiation à la microéconomie, depuis le choix rationnel des individus jusqu'à l'équilibre général. Il se distingue en revanche par la place qui est réservée aux travaux critiques du programme de recherche néoclassique. Toutes les données chiffreé actualisées pour cette nouvelle édition.