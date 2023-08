Et après... L'histoire continue

Et aprés... est un recueil de vingt débuts d'histoires. A vous de décider quelle en sera la fin ! Chaque carte contient les premiers mots d'un récit fascinant que vous devrez poursuivre. A la suite de "Et apres" , c'est vous qui imaginez ce qu'il se passe. Des tunnels secrets, des lettres inattendues, des objets mystérieux... Chacun y trouvera l'inspiration ! Réimventez la façon de raconter des histoires en favorisant l'expression de soi, la créalivité et la confiance. Que vous ulilisiez ces cartes pour l'heure du coucher, lors d'un trajet en voiture ou dans une salle de classe, les possibilités sont infinies. Il suffit d'ouvrir la boîte, et apres...