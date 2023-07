Zaü, les autres, l'ailleurs...

Le Musée de l'illustration jeunesse à Moulins (Allier) propose une exposition consacrée à Zaü, de son vrai nom André Langevin, un artiste généreux qui traduit par son geste, sans superflu, un peu de notre rapport, sensuel, au monde que nous habitons et aux autres. Loin du souci de l'esthétisme, dans un élan, il pose la trace graphique de ce qu'il voit, de la pointe de son pinceau et en soignant souvent des cadrages audacieux. Zaü, c'est aussi la couleur, les couleurs, celles des pastels, gras et secs, la diversité des techniques, les couleurs de ses carnets de voyage, celles de l'humanité telle qu'il la regarde et nous la restitue, vibrante, touchante, lui qui aime tant dessiner les gens, et notamment les gens d'ailleurs. Il nous parle d'ailleurs et d'humanité, de femmes aussi, celles qui, dans des pays d'ocres forts, portent inlassablement, ou celles dont il retrace les courbes au crayon.