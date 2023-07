Le souffle de l'humain... Une lampe au bord de la Ngounié. Tome 1, Guide pour la vie en toute quiétude

Forte de ses observations et de son expérience, le docteur AFAYJ dessine pour ses lectrices et lecteurs une voie pour les inciter à trouver la paix et à vivre une belle existence, en toute quiétude. Cet ouvrage inspirant est le premier d'une série intitulée " Réflexions sur la vie ". Originaire du Gabon, Annie Flore Assenguet Yogoulou Joly est l'auteure d'essais sur la Francophonie et le droit des femmes, et d'un didacticiel sur la langue téké. Chercheuse, elle collabore à de nombreux organismes et centres d'études.