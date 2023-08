Fluence + fluidité CM 6e

Un fichier photocopiable en couleur proposant 4 niveaux de différenciation pour travailler la fluence et la fluidité sur des textes de littérature jeunesse classiques et contemporains. 35 modules pour travailler 35 extraits d'oeuvres variées : conte, nouvelle, roman, documentaire, poésie, chanson. La majorité des textes de littérature jeunesse sont issus de la liste de l'Education nationale. Les textes d'auteurs contemporains et d'auteurs classiques permettent également d'enrichir la culture littéraire et patrimoniale des élèves. Chaque module propose : 1 page pour l'enseignant avec les éléments essentiels du texte (genre, thème, temps du récit, registre de langue, niveau de vocabulaire, éléments de contexte, résumé de l'oeuvre) et les pistes d'exploitation. Le texte de fluence issu de la littérature. 2 fiches de deux niveaux pour s'entrainer en fluence sur des mots et des phrases du texte. 2 fiches de deux niveaux pour s'entrainer en fluidité (lecture expressive) sur des extraits du texte (entrainement à la lecture orale expressive). Le fichier contient également des activités d'évaluation (6 évaluations : diagnostic + 1 par période + bilan). Des activités inédites et performantes, testées et évaluées auprès de nombreux élèves, pour faire progresser les élèves en fluence et en fluidité. Ressources numériques : toutes les fiches à vidéoprojeter et/ou imprimer.