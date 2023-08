L'affaire de Newburgh - Aux origines du nouveau conservatism. Aux origines du nouveau conservatisme américain

Durant l'été 1961, Newburgh, petite ville de l'Etat de New York, décide de restreindre drastiquement les aides versées aux pauvres. Dans le collimateur de ses élus, les Africains-Américains, accusés d'être des "tricheurs" et des "paresseux" venus depuis le sud du pays dans le seul but de toucher les prestations sociales. La décision fait scandale dans l'Amérique prospère et libérale des années Kennedy. Elle devient vite une affaire nationale dont s'emparent la presse, les élus locaux et fédéraux, les tenants d'un conservatisme en pleine construction, les associations pour les droits civiques. D'une plume alerte, Tamara Boussac fait revivre cet épisode méconnu de l'histoire récente des Etats-Unis. L'affaire de Newburgh n'annonce pas seulement le démantèlement progressif de l'Etat providence hérité du New Deal, elle sert aussi de rampe de lancement à un nouveau conservatisme, qui s'incarnera dans le reaganisme et fera florès jusqu'en Europe.