Cahiers critiques de philosophie N° 26 : Brésil. Mutations contemporaines

SOMMAIRE du n°26 : Essais Francisco NAISHTAT : "Zur Kritik der Gewalt" et "Tractatus Logico-Philosophicus" : Critique de la violence, Philosophie du langage et Histoire naturelle du droit. Traduction Graham PRIEST : Comment aborder logiquement les contradictions ? Brésil : Mutations contemporaines (coordonné par M. Tiburi & D. Sardinha) Introduction Rubens CASARA : Bolsonaro, le mythe et le symptôme Lorena Martoni de FREITAS : Le Brésil et la légalisation de la contre-insurrection comme un art de gouverner Diego de Matos GONDIM et Monica LOYOLA STIVAL : Rationalité coloniale. Essai sur le " corps politique brésilien " Mauricio PELEGRINI : Néolibéralisme et féminisme : enjeux historiques, politiques et brésiliens Diogo SARDINHA : L'égale différence. Pour la cause des différences anthropologiques Marcia TIBURI : " Turbotechnomachonazifascisme " : le cas du fascisme brésilien Document : Jacques POULAIN : Balance ta justice ? Lettre ouverte aux citoyens brésiliens Saint-Denis à Vincennes Ulrich SONNEMANN : La psychohistoire et son relevé de traces, ou le non-identique à l'épreuve de l'histoire Etudes & discussions Gustavo CHATAIGNIER et Gustavo CELEDON : Le fragile absolu : figures de la vie dans les chansons de Caetano Veloso Lectures Renzo RAGGHIANTI : Une nouvelle édition des oeuvres d'Antonio Labriola