Le terme "violence" fait d'abord penser à la violence physique. Néanmoins, il existe d'autres formes de violence beaucoup plus dangereuses. Certaines personnes se servent des plateformes de tchat ou des réseaux sociaux pour faire chanter ou harceler d'autres personnes. Internet devient, dans ce cas, un espace où l'on échange des insultes et des menaces. Derrière les écrans, certains internautes ne révélant pas leur véritable identité, dans des forums de discussion ou des blogs, oseraient harceler, divulguer des photos ou des vidéos intimes de telle ou telle personne. Comment reconnaître ces formes de la violence numérique ? Comment s'en prémunir ? Cet essai tente de répondre à ces questions tout en réfléchissant sur cette violence dite criminelle sous le couvert de l'anonymat. Saliha Arzaz, née en 1974 à Meknès, est professeure de l'Enseignement Supérieur et formatrice des professionnels de l'enseignement au Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation (CRMEF) de Meknès. Docteure en littérature française depuis 2005, elle est également coordinatrice de l'équipe de recherche "Méthodologies d'enseignement des Langues, des Lettres et des Sciences Humaines" au CRMEF de Meknès. Elle exerce comme professeure vacataire à l'Université Moulay Ismail et l'ENS de Meknès. Ses domaines de recherche sont : littérature du VIIIe siècle, langage du corps, esthétique du texte littéraire, réception du texte littéraire, didactique du FLE, violence, langage et cyberlangage, entre d'autres.