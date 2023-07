L'Alpha qui tombe amoureux d'une fée

Un loup solitaire nommé Gabriel, ayant perdu toute foi en l'amour, rencontre une belle jeune fille aux abords d'un bois : il découvrira bien plus tard qu'elle n'est pas une humaine comme les autres, mais une apprentie fée, nommée Liona. Cette orpheline, dont le père est mort dans des circonstances mystérieuses, devient la protégée de Gabriel, qui la recueille chez lui à la meute de la Lune Blanche. Inévitablement, ils se rapprochent, tombent amoureux et vivent une histoire hors du commun... Mais leur bonheur n'est pas de tout repos, entre le quotidien à l'Ecole des Fées et la meute qui subit les assauts incessants des Renégats, des hommes payés par un maître dont ils exécutent les ordres... Le couple va aller de rebondissements en surprises, au travers d'aventures épiques sans fin. Suivez-les ! Marina Polensque a travaillé pendant 40 ans dans différents corps de métier du domaine privé. Ses problèmes de santé l'ont amenée à écrire et peindre pour transcender la douleur, comme un refuge, un moment hors du temps.