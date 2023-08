33 contes d'autohypnose pour guérir ses blessures émotionnelles ! Au cours d'une vie, nous traversons toutes sortes d'épreuves, mais aussi de grands moments de bonheur qui développent notre sensibilité émotionnelle et façonnent notre personnalité. Selon notre façon de réagir aux événements, nous pouvons être envahis par une peur paralysante, le syndrome de l'abandon, une difficulté à prendre sa place ou la crainte de l'inconnu, des autres, de l'avenir... Se manifeste alors un sentiment d'impuissance, de colère, de tristesse ou de culpabilité, qui sabote notre quotidien s'il devient récurrent. Grâce aux 33 contes d'autohypnose proposés dans cet ouvrage, vous serez à même de libérer ces émotions envahissantes. Les messages cachés dans chaque histoire vont permettre à votre inconscient de s'apaiser, de prendre du recul face aux situations, de voir les choses sous un autre angle, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Certains contes peuvent aussi aider votre enfant intérieur à guérir des blessures du passé, à modifier vos croyances limitantes, à rompre des promesses engrammées à l'origine de vos blocages ou d'un manque de confiance en vous. En allant à la rencontre de vos parties sombres, vous pourrez faire la paix avec elles, et ainsi libérer votre plein potentiel, réaliser vos rêves, vous faire confiance à nouveau, et retrouver l'abondance dans tous les domaines de votre vie.