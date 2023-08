Tempête humaine Tome 1 : L'ange exterminateur

L'ANGE EXTERMINATEUR Cycle - Tempête humaine Qui sont ces mystérieux tueurs qui, chaque nuit, éliminent dans le monde entier les responsables de l'empoisonnement de la Terre ? Et si le règne des puissants qui asservissent le monde arrivait à sa fin et que la peur changeait de camp ? Qui sont ces étranges enfants, porteurs de particules de lumière pure incluses depuis leur naissance dans leur ADN, qui terrorisent tellement certains membres bien informés de plusieurs gouvernements qu'ils sont traqués et enlevés pour être parqués dans des centres très spéciaux ? Certains les appellent "les Enfants-Anges" ... Quelle découverte, stupéfiante pour l'humanité, vient de faire un physicien travaillant sur un programme militaire ultra secret d'arme quantique, pour l'obliger à fuir des tueurs lancés à ses trousses ? Et si la solution à tous nos problèmes passait par la physique quantique ? L'Ange Exterminateur, le nouveau thriller de Frédéric Zumbiehl.