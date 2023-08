Pourquoi mon chien fait-il ça?

Même si le chien est l'animal de compagnie préféré des Français, on ne le comprend pas toujours parfaitement bien ! Avec ce livre, décryptons ses attitudes, ses comportements et ses petites bizarreries. On a beau aimer son chien et veiller à son bien-être, on ne comprend pas toujours très bien ses réactions ou ses peurs. On ignore aussi souvent comment faire cesser des comportements gênants, tels les destructions ou les aboiements. Camille Genissel, éducatrice comportementaliste, explique le pourquoi du comment et donne des clés et des solutions simples : il est tellement plus facile de rendre son animal heureux quand on connaît sa vraie nature !