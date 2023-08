Pourquoi mon chat fait-il ça?

Les conseils d'une éducatrice comportementaliste pour décrypter les attitudes, les comportements et les petites bizarreries de son chat. Une approche globale (à l'intérieur comme à l'extérieur, avec l'humain ou ses congénères) accessible à tous. Libre mais indépendant, casanier mais partant chasser à la moindre occasion, dormant des heures durant sur un radiateur mais surexcité à d'autres moments, le chat garde une part de mystère pour l'humain qui l'héberge. Pourquoi il boit au robinet, comment faire pour qu'il cesse de monter sur la table ou de griffer le canapé, faut-il le laisser sortir le soir... Autant de questions auxquelles répond Camille Genissel, éducatrice comportementaliste. Elle explique le pourquoi du comment et donne des solutions simples pour éviter les comportements gênants : il est tellement plus facile de rendre son animal heureux quand on connaît sa vraie nature !