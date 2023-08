La Cité de jade (relié collector) - Tome 01

La famille est un devoir. La magie est un pouvoir. L'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Janloon ! Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sans Cime se retire du pouvoir laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la Montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque - même aux étrangers - de manier le jade, la tension qui couve entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de jade... et de l'île elle-même. World Fantasy Award du meilleur roman Prix Aurora "La Cité de jade a tout pour plaire : un cadre magnifiquement réalisé, un grand nombre de personnages et des scènes d'action spectaculaires. Une lecture passionnante et amusante ! ' Ann Leckie, autrice multirécompensée des Chroniques du Radch. Classé parmi les 100 meilleurs livres de fantasy de tous les temps par le TIME Magazine Classé n°1 dans la liste du Reader's Digest des 25 meilleures sagas de livres fantasy jamais écrites