L'orthographe, ça commence à l'oral

En vue d'une approche et de résultats durables en orthographe, chaque personne va pouvoir revivre et reconsidérer ses étapes d'accès au langage, oral, puis écrit ; celles-ci peuvent expliquer la suite des relations avec la langue orale puis écrite et alléger les difficultés : l'aventure individuelle, puis familiale et enfin scolaire, s'ouvre dès la petite enfance. L'approche est personnalisée, pratique, progressive : les étapes du développement sont signalées et reliées à des tests, des activités d'auto-réflexion ; de manière à retracer en pointillés l'aventure langagière et humaine individuelle de l'oral vers l'écrit au cours de laquelle une progression a connu des événements divers, blocages, refus, évitements, etc.