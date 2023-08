Des rues de Hô Chi Minh-Ville au mont Saint-Clair de Sète, d'un village des Vosges à la clameur de Bangkok, Linh, adoptée au Vietnam par des parents français, reconstitue sa propre histoire au travers des voix de ses deux mères, Françoise et Minh, et de la sienne. Comment se construire quand on est une enfant vietnamienne au sein d'une famille blanche ? Comment se trouver quand on n'appartient à rien ? Les souvenirs fragmentés peuvent-ils former un tout cohérent ? Dans Sous les strates, trois histoires s'entremêlent et trois voix se rejoignent pour dire une chose : aujourd'hui, Linh est exactement là où elle veut être. Premier roman choral et féministe sur l'identité, la maternité, l'adoption transraciale et les violences conjugales, Sous les strates raconte la quête de soi d'une femme racisée et lesbienne.