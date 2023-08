Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée - Anthologie Sèt. Anthologie Sète 2023

Cette anthologie comporte un texte inédit de tous les poètes invités au festival de Sète en juillet. Les quatre Méditerranée qui nous sont familières y sont présentes – celles des pays latins, d'Afrique du Nord, des Balkans, d'Orient – ainsi qu'une cinquième, celle dont l'Histoire a exporté la culture dans le monde, dans l'océan Indien, outre-Atlantique ou en Afrique. Plus de quatre-vingt poètes venus de tous les horizons constituent la mosaïque de ce livre voué à la polyphonie des voix et des cultures. Chacun d'eux est édité dans sa langue et traduit en français. De quoi faire entendre la musique des mots, sans perdre de vue cet incessant tissage du dialogue entre les êtres, les cultures et les langues. Un livre qui ne connaît pas de frontière.